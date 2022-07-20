بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 95.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 95.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر95 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7542 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر1 في المئة.

وتم تداول 2ر285 مليون سهم عبر 15779 صفقة نقدية بقيمة 17ر75 مليون دينار (نحو 248 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41ر60 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5769 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر1 في المئة عبر تداول 8ر156 مليون سهم من خلال 6948 صفقة نقدية بقيمة 6ر18 مليون دينار (نحو 3ر61 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر111 نقطة ليبلغ مستوى 42ر8398 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر1 في المئة عبر تداول 4ر128 مليون سهم في 8831 صفقة بقيمة 4ر56 مليون دينار (نحو 12ر186 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 17ر82 نقطة ليبلغ مستوى 53ر6051 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر1 في المئة عبر تداول 131 مليون سهم من خلال 5436 صفقة نقدية بقيمة 16ر17 مليون دينار (نحو 6ر56 مليون دولار).

وكانت شركات (صلبوخ) و(أعيان) و(م سلطان) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (حيات كوم) و(وطنية م ب) و(مراكز) و(المساكن) الأكثر انخفاضا.