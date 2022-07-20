البلدية: التعامل مع 23 شكوى هاتفية وتحرير 12 مخالفة إعلان وتوجيه 6 إنذارات هندسية في محافظة مبارك الكبير

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها إلى جانب القصابين خلال عطلة عيد الأضحى ،مشيرة إلى أن هذه الجولات جاءت في إطار التعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) .

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية .

من حملة البلدية

وكشف الهاجري بأن الجولات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 4/7/2022 إلى 16/7/2022 قد أسفرت عن رفع وإزالة 247 إعلان عشوائي مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الإعلانات (172/2006 ) يشوه المنظر الجمالي ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 3 مخالفات إعلانات استدلالية تجارية وتحرير 9 مخالفات لمحلات تجارية لتشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وتوجيه 6 إنذارات هندسية و 3 تنبيهات سلامة لمخالفة الإجراءات الهندسية فضلا عن التعامل مع 23 شكوى تم تلقيها من الخط الساخن والعلاقات العامة.

وأشار إلى تنفيذ جولات ميدانية بجميع مناطق المحافظة لتطبيق لائحة الباعة المتجولين والقصابين ولم يستدل على قصابين.

ودعا الهاجري أصحاب العقارت و المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.

من حملة البلدية