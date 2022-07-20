المندوب الكويتي لدى الامم المتحدة يجدد دعم الكويت لرئيس الجمعية العامة

جدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي دعم دولة الكويت لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شاهد في اعمال الدورة الحالية للجمعية والتي تحمل شعار “رسالة الامل”.

وأشاد العتيبي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية عقب اجتماعه مع عبدالله شاهد بالاجتماعات التي عقدها رئيس الجمعية العامة في هذه الدورة وكذلك بمبادراته وجهوده لترجمة خطة الأمين العام للأمم المتحدة المعنونة “خطتنا المشتركة” على أرض الواقع.

وأعرب العتيبي عن اعتزازه بالعمل مع شاهد نائبا لرئيس الجمعية العامة في الدورة ال76 للجمعية.

بدوره ثمن رئيس الجمعية العامة دعم دولة الكويت له ولمكتبه في الدورة الحالية مشيدا بمسيرة عمل السفير العتيبي في الأمم المتحدة واسهاماته الدبلوماسية في اطار العمل الدولي متعدد الأطراف.

وأعرب شاهد عن امتنانه للدور الذي قام به العتيبي في هذه الدورة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية القادمة.

وكان السفير العتيبي التقى بشاهد وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مندوبا لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.