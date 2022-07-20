صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا بالعيد الوطني

20 يوليو، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ايفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كولومبيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ايفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقية مماثلة.

المصدر
كونا
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20 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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