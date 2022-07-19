من الاجتماع

إيران وروسيا وتركيا تؤكد “تصميمها على مواصلة التعاون للقضاء على الإرهابيين” في سوريا

19 يوليو، 2022
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أكدت إيران وروسيا وتركيا تصميمها على مواصلة التعاون “للقضاء على الإرهابيين” في سوريا، وذلك في بيان مشترك بختام قمة ثلاثية عقدت الثلاثاء في طهران، تأتي في ظل تلويح أنقرة بشنّ عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

وأعربت الدول الثلاث عن تصميمها “على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية”، معربة عن “رفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الارهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة الى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة”.

المصدر
أ ف ب
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19 يوليو، 2022
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