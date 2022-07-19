بوتين يشدد على ضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي

بوتين يشدد على ضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة خلق الظروف اللازمة لتمكين السوريين من تقرير مصير بلادهم، بمعزل عن أي تدخل خارجي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي جمعه بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي: “إننا نعتبر أن من مهام المستقبل القريب الاتفاق على خطوات محددة لتعزيز حوار سياسي داخلي سوري شامل. أي، تطبيق اتفاقنا لتهيئة الظروف التي يمكن أن يقرر بموجبها السوريون أنفسهم، دون تدخل خارجي، مصير بلدهم”.

وأوضح بوتين أنه لهذا الغرض “بادرت دولنا الثلاث إلى اتخاذ قرار إنشاء لجنة دستورية في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في عام 2018”.

وأضاف أنه بدعم من سفير روسيا وإيران وتركيا، وكذلك بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، أحرزت الأطراف السورية تقدما داخل اللجنة.

وأعلن بوتين خلال القمة، أن القمة المقبلة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران ستعقد في روسيا.

وقال بوتين: “من المنتظر أن تعقد القمة الثلاثية المقبلة بصيغة “أستانا” في بلادنا. سنكون سعداء برؤيتكم جميعا أيها الزملاء المحترمون في روسيا”.