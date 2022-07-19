خامنئي يدعو خلال لقائه بوتين لتعزيز “التعاون الطويل الأمد” بين إيران وروسيا

أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، بـ”التعاون الطويل الأمد” بين إيران وروسيا، داعيا لتعزيزه بين البلدين الخاضعين لعقوبات من دول غربية.

وقال خامنئي وفق بيان نشره موقعه الالكتروني، إن “التعاون الطويل الأمد بين إيران وروسيا يعود بفائدة عميقة على البلدين”، مشيرا الى وجود “العديد من التفاهمات والعقود بين البلدين، بما في ذلك في مجالي النفط والغاز، يجب أن تتم متابعتها وتنفيذها بالكامل”.