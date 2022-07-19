وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك

ريشي سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون

19 يوليو، 2022
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ما زال وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت الثلاثاء، مع حصوله على 118 صوتا في تصويت جديد أجراه نواب حزب المحافظين أظهر احتدام المنافسة على المركز الثاني.

بعد جولة رابعة من التصويت، بقيت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بيني موردنت في المركز الثاني بحصولها على 92 صوتا تليها وزيرة الخارجية ليز تراس (86 صوتا) وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي.

واستُبعدت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك التي تمثل الجناح اليميني للحزب، من السباق بعد حصولها على 59 صوتا.

المصدر
أ ف ب
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19 يوليو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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