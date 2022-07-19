جامعة الكويت: عمادة شئون الطلبة تستحدث تطبيقًا إلكترونيًا للتشغيل الطلابي

بتوجيهات من مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف محمد الرومي استحدثت عمادة شؤون الطلبة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يدعم جودة العمليات المتعلقة بنشاط التشغيل الطلابي وذلك بالتعاون مع القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة وتقنية المعلومات الدكتور زيد عبد الرحمن حسين.

وبدوره أكد عميد شئون الطلبة بالوكالة الدكتور سلمان نشمي العنزي سعي عمادة شئون الطلبة وتطلعها المستمر للترحيب بكل ما من شأنه خدمة طلبة جامعة الكويت من برامج وأفكار جديدة تدعم الخدمات والأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرًا إلى أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام، كما يعد نظامًا آمنًا يوفر الوقت والجهد بالنسبة للإجراءات اللازمة والبيانات المستخدمة، مبينًا أهمية سرعة الإنجاز وخاصة فيما يتعلق برصد مكافآت الطلبة المتعلقة بأنشطة التشغيل الطلابي.

وتقدّم الدكتور العنزي وأسرة عمادة شئون الطلبة بالشكر الجزيل لمدير الجامعة أ.د.يوسف محمد الرومي على توجيهه ودعمه الدائم، والشكر موصول كذلك للقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة وتقنية المعلومات الدكتور زيد عبدالرحمن حسين، لدعمهم المقدم بهدف التطوير والارتقاء بمستوى الأنشطة الطلابية التي تقدمها جامعة الكويت ممثلة بعمادة شئون الطلبة لخدمة الطلبة.