وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية” تعرب عن تعاطف الكويت وتضامنها مع مصر جراء الحادث المروع الذي أدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جنوب البلاد

19 يوليو، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء الحادث المروري المروع بين حافلة نقل جماعي وسيارة نقل جنوب مصر والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء “تتقدم دولة الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا” معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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19 يوليو، 2022
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