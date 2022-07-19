وزير الداخلية يقلد (17) عميداً رتبة لواء

قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2022/07/19 عدد (17) عميدا رتبة لواء، وفقا للمرسوم الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بناء على عرض معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وهنأ النواف القيادات الأمنية بالترقية إلى رتبة لواء، ونقل لهم تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء واجباتهم، مشيرا إلى أن هذه الترقية ما جاءت الا تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة وطنهم الغالي الكويت.