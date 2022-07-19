سمو أمير البلاد يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث اصطدام حافلة في محافظة المنيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة المنيا جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة المنيا جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.