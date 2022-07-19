تغير المناخ يزيد من صعوبة التنبؤ بمستويات المياه في المستقبل

سيزيد تغير المناخ من صعوبة عملية التنبؤ بمستويات المياه في المناطق الجليدية في نصف الكرة الأرضية الشمالي حيث يذوب الثلج بوتيرة متسارعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لدراسة نشرتها PNAS. وحذر الباحثون من أنه قد يؤثر بشكل كبير في إدارة المياه العذبة في المستقبل.

ذوبان أسرع من المتوقع

تستخدم عدة مناطق الثلوج كمقياس أساسي، بما في ذلك تراكم الثلوج خلال الشتاء وما ينتج عنه من جريان وتدفق في الربيع والصيف لإدارة موارد المياه، وفقًا للدراسة.

لكن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، الذي سيقلل من تراكم الثلوج في فصل الشتاء ويزيد من كمية الثلوج التي تذوب خلال الشتاء، سيغير هذا النمط الموسمي، ما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في تدفقات المياه وتخزين المياه بحلول نهاية القرن، وفقًا للدراسة، التي استخدمت قاعدة بيانات تُعرف باسم نموذج نظام الأرض المجتمعي لمقارنة كتلة الثلج والموارد المائية من عام 1940 إلى عام 1969 مع فترة مستقبلية من 2070 إلى 2099.

قال العالم في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، ويل ويدير في بيان إن هذه التغييرات ستجبر المتخصصين في إدارة المياه على الاعتماد على “حالات هطول الأمطار الفردية” في عملية التنبؤ بمستويات المياه بدلًا من الجليد.

اقترح الباحثون أن المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الثلوج لتنبؤ وضع الموارد المائية، بما في ذلك جبال روكي والقطب الشمالي الكندي وأميركا الشمالية الشرقية وأوروبا الشرقية، ستعاني أكثر من غيرها لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر في هذا الاتجاه.

أفاد المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في علم الغلاف الجوي في جامعة كورنيل، فلافيو لينر، في بيان أن العلماء يسعون لتحسين التنبؤات من خلال بيانات ونمذجة أفضل، ولكن هذه الجهود تعقدت بسبب “الاختفاء السريع” لأفضل متنبئ، وهو الثلج.

أيام خالية من الثلوج

في المتوسط، سيكون هناك 45 يومًا إضافيًا خاليًا من الثلوج سنويًا في نصف الكرة الأرضية الشمالي بحلول عام 2100 إذا ظلت الغازات الدفيئة مرتفعة كما هو متوقع، مع حدوث أكبر الزيادات في الأيام الخالية من الثلوج في المناطق متوسطة البعد عن خط الاستواء والمزيد من المناطق البحرية الشمالية التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الجليد البحري، وفقًا للباحثين.

يعمل الذوبان الموسمي للثلوج كمورد هام للمياه العذبة “يحافظ على النظم البيئية والزراعة”، وفقًا للباحثين. لكن من المتوقع أن يتراجع تراكم الثلوج بشكل كبير في القرن الحادي والعشرين، ما يثير مخاوف بشأن الأمن المائي وتأثيرات أكبر في النظام البيئي.

قال الباحثون إن ذوبان الثلوج في سابق، والذي ارتبط بمواسم نمو النباتات أطول، قد يجفف التربة ويزيد من الضغط على موارد المياه ويزيد من مخاطر حرائق الغابات إلى جانب التأثيرات “المتتالية” الأخرى على النظم البيئية ككل. وأضاف ويدير أن اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكن أن يساعد في تجنب بعض التأثيرات الأكثر خطورة.