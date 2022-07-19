الإتحاد الأوروبي

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي إلى 9.6 بالمئة في يونيو

19 يوليو، 2022
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 6ر9 بالمئة في يونيو الماضي مقابل 8ر8 بالمئة في مايو السابق له.

وأوضحت البيانات التي أصدرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن هذا يأتي مقارنة مع معدل التضخم الذي سجل 2ر2 بالمئة في يونيو 2021.

وأشار (يوروستات) في الوقت نفسه إلى أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو سجل زيادة من 1ر8 بالمئة في مايو الماضي إلى 6ر8 بالمئة في الشهر التالي له أخذا بالاعتبار أنه كان يبلغ 9ر1 بالمئة في يونيو من العام الماضي.

وذكر (يوروستات) أن الطاقة كانت المساهم الأكبر في زيادة معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو الماضي تليها المواد الغذائية والخدمات والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.

المصدر
كونا
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19 يوليو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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