بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 33.13 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 33.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر33 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7447 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة.

وتم تداول 06ر169 مليون سهم عبر 10838 صفقة نقدية بقيمة 2ر43 مليون دينار (نحو 5ر142 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22ر20 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5708 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة عبر تداول 3ر101 مليون سهم من خلال 5067 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 9ر42 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 9ر38 نقطة ليبلغ مستوى 75ر8286 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة عبر تداول 9ر67 مليون سهم في 5771 صفقة بقيمة 13ر30 مليون دينار (نحو 4ر99 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر27 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5969 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة عبر تداول 4ر86 مليون سهم من خلال 3890 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 9ر38 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(النخيل) و(مراكز) و(حيات كوم) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(السورية) و(ورقية) و(لاند) الأكثر انخفاضا.