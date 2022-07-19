ماسك يفشل في تأجيل محاكمة صفقة تويتر

رفضت شركة تويتر محاولة إيلون ماسك لتأجيل المحاكمة إلى العام المقبل، زاعمةً أن أغنى رجل في العالم يحاول “الاستخفاف بتويتر وإطالة أمد هذه المحاكمة”، وهي آخر خطوة في النزاع بين الطرفين بعد أن حاول ماسك الانسحاب من الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر.

نزاع متصاعد

تضغط تويتر، التي رفعت دعوى قضائية ضد ماسك في محكمة ديلاوير الأسبوع الماضي، من أجل محاكمة عاجلة في سبتمبر/أيلول، مجادلةً في إحدى المحاكم بأن طلب ماسك بإجراء المحاكمة في فبراير/شباط 2023 “فشل على كل المستويات” وهي محاولة لتعقيد وتشويش الوضع.

زعم محامو ماسك أنهم يحتاجون إلى عدة أشهر لإجراء عملية استكشاف دقيقة للمحاكمة لفحص ما إذا كانت ادعاءات تويتر العامة حول الحسابات المزيفة دقيقة، لكن الشركة وصفت أسئلة ماسك حول انتشار الرسائل العشوائية والحسابات المزيفة بأنها ” غير أساسية في الاتفاقية”.

تحتاج تويتر أيضًا إلى محاكمة سريعة لأن الخلاف المتصاعد، الذي غرد ماسك عنه مرارًا وتكرارًا، يضر بالشركة. وكتب محامو تويتر أن “أسهم تويتر تتأثر بوجهة نظر ماسك وشكوكه”.

حدد قاض في محكمة ديلاوير موعدًا لجلسة استماع في الدعوى القضائية المرفوعة ضد ماسك في وقت متأخر من صباح الثلاثاء، وسيصدر الحكم بعد ذلك بوقت قصير.

التسلسل الزمني للصفقة

أعلن ماسك قبل أسبوعين أنه ينهي صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي (بسعر 54.20 دولار للسهم)، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين بعد مرور 10 أسابيع على إعلان الصفقة.

ادعى الملياردير أنه ينسحب من الاتفاقية لأنه يعتبر أن تويتر قد خفضت علنًا عدد الرسائل العشوائية والحسابات المزيفة على شبكتها الاجتماعية، وأصر على أن تويتر لم تقدم بيانات كافية لدعم ادعاءاتها.

وسرعان ما رفعت الشركة دعوى قضائية تسعى لإجبار ماسك على إغلاق الصفقة. جادلت الشركة أن تقديراتها بشأن الحسابات المزيفة والرسائل العشوائية ليست أسبابًا لإلغاء الاتفاقية، واتهمت ماسك بالقيام بتحقيق للخروج من الصفقة.

ثروة ماسك

بلغت ثروة الرئيس التنفيذي لتيسلا وسبيس إكس، ماسك، 230.8 مليار دولار بحسب تقديرات فوربس، ما يجعله أغنى شخص في العالم. ومع ذلك، انخفض صافي ثروة ماسك إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض سعر سهم تيسلا.