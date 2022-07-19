“زين”: انطلاق برنامج التدريب الميداني الصيفي مع H&S Store

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن انطلاق النسخة الثالثة من برنامج التدريب الميداني الصيفي بالتعاون مع H&S Store، والذي يتيح لـ 35 طالباً وطالبة فرصة اكتساب العديد من المهارات الإدارية والفنية والتقنية على مدار شهر ونصف خلال موسم الصيف.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن استمرار شراكتها مع هذا البرنامج المُميز يأتي تماشياً مع استراتيجيتها المُتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم، خاصةً بعد النجاح المُتميز الذي شهده البرنامج في نسخه السابقة، والإقبال الكبير من الشباب للتسجيل فيه لتنمية وصقل مهاراتهم عبر العمل الميداني مباشرةً في بيئة العمل.

ويأتي برنامج التدريب الميداني الصيفي في H&S Store بالتعاون مع برنامج شبكة شباب زين FUN، حيث يهدف بشكل رئيسي إلى إكساب الطلبة والطالبات العديد من الخبرات الإدارية مثل تسويق المنتجات وخدمة العملاء، والخبرات الفنية والتقنية مثل صيانة الأجهزة الذكية وغيرها، بحيث يتم تأسيس وتأهيل الطلبة والطالبات المقبلين على الحياة العملية بعد استكمال دراستهم عن طريق العمل بدوام جزئي لمدة 4 ساعات يومياً ولمدة شهر ونصف خلال موسم العطلة الصيفية مقابل مكافأة مالية.

ويُعتبر برنامج شبكة شباب زين FUN من أكبر المشاريع المُستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2008، والتي تُقدّم من خلالها فرصة ثمينة لطلبة وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل زين، حيث يعمل الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات الشركة لاكتساب وتطوير المهارات والخبرات المتعددة والأساسية التي يحتاجونها لخوض سوق العمل سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

وتُكرّس زين المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة بجميع المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بتنمية المهارات الإدارية لدى الفئات العمرية الشابة بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل، حيث تؤمن الشركة بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

الجدير بالذكر أن H&S Store الذي تأسّس في عام 2011 يُوفّر لعملائه مجموعة واسعة من أحدث المنتجات التي تتميز بجودة عالية في عالم التكنولوجيا، كما يقدّم تجربة تسوق سهلة وبسيطة بهدف إرضاء عملائه في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب توفيره لورش الصيانة المتخصصة لتصليح الأجهزة الذكية وغيرها من الخدمات المميزة والمعتمدة.