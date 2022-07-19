“البنتاغون” و”لوكهيد” تتوصلان إلى اتفاق لتصنيع 375 طائرة مقاتلة “إف-35”

“البنتاغون” و”لوكهيد” تتوصلان إلى اتفاق لتصنيع 375 طائرة مقاتلة “إف-35”

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” وشركة “لوكهيد مارتن” أنهما توصلتا إلى اتفاق لتصنيع نحو 375 طائرة مقاتلة من طراز “إف-35” على مدار ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع السعر من النسخة الشائعة من الطائرة بسبب انخفاض الأعداد والتضخم.

قال وليام لابالانت رئيس مشتريات الأسلحة في البنتاغون: “يسعدنا أن نعلن أن الوزارة و(لوكهيد مارتن) توصلتا إلى اتفاق لشراء 375 طائرة (إف-35)”.

وكانت “رويترز” ذكرت يوم الاثنين أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار تقترب من الانتهاء.

وتبلغ تكلفة طائرة “إف-35 إيه”، وهي النسخة الأكثر شيوعاً من هذه الطائرة المقاتلة في الولايات المتحدة حالياً، نحو 79 مليون دولار.

وقالت “البنتاغون” إنّ العدد النهائي للطائرات قد يتغير بناء على أي “تعديلات يجريها الكونغرس الأميركي في ميزانية العام المالي 2023 وأي طلبات يطلبها الشركاء الدوليون”.

وقالت شركة “لوكهيد” في بيان: “في خضمّ تأثيرات كوفيد-19 المستمرة وانخفاض أعداد (إف-35)، تمكن مشروع (إف-35) من خفض تكلفة كل طائرة عن مستويات التضخم القياسية”.

وأظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي أن التضخم قد تسارع إلى معدل سنوي قدره 9.1% في يونيو.

وكانت البنتاغون قد وقّعت صفقة سابقة عام 2019 لشراء 478 طائرة مقاتلة “إف-36″ على مدى ثلاث سنوات، مما سمح لـ”لوكهيد” بشراء كميات أكبر من المكونات لخفض التكاليف بنحو 8% إلى 34 مليار دولار.