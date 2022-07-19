وزير الخارجية السعودي: لا يوجد نقص بالنفط في الأسواق بل نقص في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي: لا يوجد نقص بالنفط في الأسواق بل نقص في طاقة التكرير

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق، وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير.

وأوضح وزير الخارجية، وفقاً لـ”رويترز”، أن روسيا جزء مكمل “لأوبك +”، وبدون تعاون “أوبك+” الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية.

وكان وزير الخارجية قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بقمة جدة للأمن والتنمية، أن إنتاج النفط لم يناقش في هذه القمة، إلا أن “أوبك +” تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للمملكة.