البلدية: تحرير 61 مخالفة وتوجيه 26 إنذار لقسائم مخالفة في محافظة حولي

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة حولي تكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية ورصد القسائم المخالفة لإشتراطات البلدية فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها إلى جانب محاصير الأغنام والعربات المتنقلة خلال عطلة عيد الأضحى ،مشيرة إلى أن هذه الجولات جاءت في إطار التعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) .

من حملة البلدية

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية .

وكشف السبعان بأن الجولات أسفرت عن رفع 4 عربات متنقلة ومولد كهربائي في منطقة الجابرية وإزالة 7 محاصير أغنام بمختلف مناطق المحافظة ورفع وإزالة 22 إعلان عشوائي يشوه المنظر الجمالي ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات فضلا عن تحرير 61 مخالفة وتوجيه 26 إنذار لقسائم لم تلتزم بترميم العقار إلى جانب غلق سرداب عمارة يقوم بمزاولة نشاط تجاري عبارة عن منجرة بدون ترخيص.

ودعا السبعان أصحاب العقارت و المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.