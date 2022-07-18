صورة جماعية

“الهلال الأحمر” تدشن نادي المتطوع الصغير بمشاركة 85 طفلا لغرس ثقافة التطوع والعمل الجماعي في نفوسهم

18 يوليو، 2022
0 14 دقيقة واحدة

انطلاقا من حرصها على غرس ثقافة التطوع وروح المواطنة في نفوس الأطفال والناشئة دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين نادي المتطوع الصغير بغية إذكاء روح التعاون وقدرات التواصل والحوار بين المشاركين الذين تترواح أعمارهم ما بين 7 أعوام و 12 عاما.

ويستهدف النادي المقام في مقر الجمعية حتى 15 أغسطس المقبل بمشاركة 85 طفلا إكسابهم المهارات القيادية والإبداعية وتنمية الذكاء الاجتماعي لديهم.

وتشتمل برامج النادي التي تنظم خلال الفترة المسائية التدريب على الإسعافات الأولية وتنظيم الوقت والثقافة الصحية والرياضة المثالية وصحة الأسنان والمحافظة على البيئة البحرية والبرية علاوة على توسيع مداركهم تجاه العمل التطوعي وتعريفهم بمبادئ الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

جانب من احدى الحصص
نادي المتطوع الصغير
جانب من احدى الحصص
جانب من الحصة الرياضية
جانب من احدى الحصص
المصدر
كونا
الوسوم
18 يوليو، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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