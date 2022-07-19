قوة الإطفاء: أربع فرق سيطرت على حريق سوق الخيام بمنطقة الري

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق اندلع بسوق الخيام الكائن في منطقة الري، حيث اوضحت في بيانها بأن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاع فجر اليوم الثلاثاء يفيد عن نشوب حريق في سوق الخيام.

جانب من عملية السيطرة على الحريق

وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والشهداء والسالمية بدعم من مركز الإسناد، وعند وصول الفرق تبين مساحة الحريق 3 آلاف متر مربع وقد باشرت الفرق في مكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده إلى القسائم المجاورة علما بأن نقطة الإطفاء الموقتة التي انشأت في سوق الخيام ساهمت في الحد من انتشاره لحين وصول الفرق الرئيسية.

وأوضحت الإدارة بأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط، هذا وباشرت فرق التحقيق عملها لمعرفة أسباب الحريق.

قوة الإطفاء العام في مكان الحريق