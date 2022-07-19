جانب من عملية السيطرة على الحريق

قوة الإطفاء: أربع فرق سيطرت على حريق سوق الخيام بمنطقة الري

19 يوليو، 2022
0 18 دقيقة واحدة

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق اندلع بسوق الخيام الكائن في منطقة الري، حيث اوضحت في بيانها بأن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاع فجر اليوم الثلاثاء يفيد عن نشوب حريق في سوق الخيام.

جانب من عملية السيطرة على الحريق

وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والشهداء والسالمية بدعم من مركز الإسناد، وعند وصول الفرق تبين مساحة الحريق 3 آلاف متر مربع وقد باشرت الفرق في مكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده إلى القسائم المجاورة علما بأن نقطة الإطفاء الموقتة التي انشأت في سوق الخيام ساهمت في الحد من انتشاره لحين وصول الفرق الرئيسية.

وأوضحت الإدارة بأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط، هذا وباشرت فرق التحقيق عملها لمعرفة أسباب الحريق.

قوة الإطفاء العام في مكان الحريق
المصدر
قوة الإطفاء العام
الوسوم
19 يوليو، 2022
0 18 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تعزية الى ملك البحرين وولي عهده والشيخ علي بن عيسى بوفاة الشيخة مثايل آل خليفة

19 يوليو، 2022

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد

19 يوليو، 2022

البلدية: تحرير 61 مخالفة وتوجيه 26 إنذار لقسائم مخالفة في محافظة حولي

19 يوليو، 2022

الداخلية: ضبط 22 مخالف لقانون الإقامة والعمل خلال حملة أمنية على عدد من المناطق

18 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى