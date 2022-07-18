سهم “كوين باس” يقفز 15% مع تعافي سوق العملات المشفرة

ارتفع سهم “كوين باس” بأكثر من 15% خلال جلسة الإثنين، مع تعافٍ نسبي لسوق العملات المشفرة بقيادة البيتكوين والإيثريوم.

وصعدت البيتكوين – العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية – أعلى 22 ألف دولار خلال التعاملات، كما زادت الإيثريوم بأكثر من 10%، مع تجاوز القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة حاجز تريليون دولار.

كما استفاد سهم منصة تبادل العملات المشفرة من شهية المستثمرين لحيازة أسهم التكنولوجيا، وسط توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بوتيرة تقل عن التوقعات الحادة لبعض المستثمرين.

وكانت “كوين باس” قد أعلنت خطة لتسريح 18% من القوى العاملة لديها، مع معاناة صناعة العملات المشفرة من تراجع ملحوظ فيما يتعلق بنشاط التداولات وأسعار الأصول.

وصعد سهم “كوين باس” بنسبة 15.2% مسجلًا 61.98 دولار في الساعة 8:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصل إلى 63.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ورغم الصعود، لايزال السهم أقل بنسبة 75% من نهاية العام الماضي، كما يبعد 83% عن أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجل في التاسع من شهر نوفمبر الماضي.