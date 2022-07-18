الصدر يدعو المالكي لاعتزال السياسة أو تسليم نفسه للقضاء

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي إلى “الاعتكاف واعتزال الحياة السياسية وتسليم نفسه إلى القضاء”، عقب تسريب تسجيلات صوتية منسوبة إلى المالكي يهدد فيها بـ”تجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً استعداداً لاقتتال شيعي شيعي في العراق”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة سلسلة من التسريبات الصوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لنوري المالكي الذي ينفي صحتها، كان آخرها، الأحد، إذ تضمن تهديداً بتجييش الوضع والطعن بشخصيات سياسية من ضمنها الصدر، فضلاً عن مهاجمته القوات الأمنية العراقية ووصف الحشد الشعبي بـ”الأمة الجبانة”.

وقال الصدر في بيان على تويتر، إن “العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب”، مطالباً بـ”إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه (في إشارة إلى الإطار التنسيقي) من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى”.

وأضاف “لا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين على الرغم من أني حقنت كل دماء العراقيين.. بل الأهم من ذلك هو تعديه على القوات الأمنية العراقية وإتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال الشيعي الشيعي”.

ولفت الصدر إلى وجود تسريبات صوتية لاحقة “سيتعدى فيها حتى على المراجع (الشيعية)”، متوقعاً أن “يتدخل طرف ثالث لتأجيج الفتنة”، ومعرباً عن “براءته منها إلى يوم الدين”.

ونصح الصدر المالكي بـ”إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الإستغفار أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي”.

وشدد زعيم التيار الصدري على أنه “لا يحق له (المالكي) بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور”، معتبراً ذلك “خراب ودمار للعراق وأهله”.

وأضاف “العجب كل العجب أن تتوالى مثل هذه الاتهامات علينا نحن آل الصدر من قبل الهدام سابقاً ومن قبل الاحتلال ومن قبلك أنت (المالكي)، ومن قبل بعض الجهات القضائية لدولة مجاورة بالخيانة والعمالة والفساد”، متسائلاً “لم هذا التوافق بينكم على أمر لا دليل عليه؟”.

وكان الناشط والصحافي العراقي علي فاضل، نشر، الأربعاء الماضي، مقطعاً من التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي، الذي يمتد إلى 48 دقيقة، وقال إنه فضل القيام بنشر مقاطع صغيرة منه لا تتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين بشكل يومي، “بهدف إدامة زخم تأثيره ومفعوله لدى الأوساط الشعبية والسياسية”، مشيراً إلى أنه سيواصل النشر وفق هذه الوتيرة خلال الأيام المقبلة.

وفي آخر مقطع نشره فاضل، الأحد، ورد على لسان المالكي أن “المرحلة المقبلة مرحلة قتال، بالأمس قلت ذلك لرئيس الوزراء (مصطفى) الكاظمي، وقلت لا أعتمد عليك، أو على الجيش والشرطة، إنهم لن يفعلوا شيئاً، العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد، إلا إذا استطعنا إسقاط توجهات الصدر والحلبوسي ومسعود البارزاني”.

ومن الواضح أن الكلام المنسوب للمالكي يعود إلى نحو شهرين ماضيين، إذ ظهر تحالف الصدر والبارزاني والحلبوسي في إطار ما سمي وقتها “تحالف إنقاذ وطن”، قبل أن يعلن الصدر انسحاب كتلته النيابية (73 مقعداً) من البرلمان قبل نحو شهر.

وفي التسجيل المنسوب للمالكي، تحدث أيضاً عن قيامه بتجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً “استعداداً للمرحلة الحرجة”، على حد تعبيره.

وذكر التسجيل المنسوب للمالكي أنه “سيقوم بالهجوم على النجف لحماية المرجعية والناس في حال هاجمها الصدر”، وعبّر عن خيبة أمله من جماعات “الحشد الشعبي”، واستبعد إمكانية الاعتماد عليهم، ووصفهم بـ”أمة الجبناء”.

وكان المالكي نفى مرتين وقت سابق أخرها، الأحد، صحة التسجيلات الصوتية محذراً من القدرة التقنية الحديثة على تزييف الحقائق والأصوات، مشيراً إلى أن “كل عمليات التزييف والفبركات لن تنال من علاقتي بأبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي”.