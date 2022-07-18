جامعة الكويت: مدينة صباح السالم الجامعية تفوز بجائزة الإنجاز الخاصة في نظم المعلومات الجغرافية لعام 2022

حصدت مدينة صباح السالم الجامعية جائزة الإنجاز الخاصة في نظم المعلومات الجغرافية (SAG AWARD) لعام 2022 من شركة إزري (Esri) العالمية، حيث تم اختيار الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت كأحد الجهات التي تميزت بأدائها وإنجازها في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 في مدينة ساندييجو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد تم خلال الحفل تكريم جامعة الكويت ممثلةً بالبرنامج الإنشائي، حيث تم منح الدرع التذكارية وشهادات التقدير لمستشار نظم المعلومات الجغرافية بالبرنامج الإنشائي د. جاسم العلي، ورئيسة فريق نظم المعلومات الجغرافية بالبرنامج الإنشائي أ.رحاب الصراف، كما أُشيرَ إلى أن شركة إزري (Esri) تمنح هذه الجائزة للمؤسسات حول العالم نظير نجاحاتها وإنجازاتها في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتي كان منها البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت؛ تقديراً لتميز استخداماته لتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بتحديد المسارات والمواقع الجامعية، فضلاً عن الجهد المتميز في الربط بين نظام إدارة المرافق ونظم المعلومات الجغرافية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إزري (Esri) العالمية تقيم مؤتمراً سنوياً خاصاً بنظم المعلومات الجغرافية، وتمنح مجموعة من الجوائز التقديرية للجهات التي تمثل نماذج للنجاح في استثمار وتشغيل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وكانت مدينة صباح السالم الجامعية إحدى الفائزين بهذه الجائزة من بين 100,000 مرشح من جميع أنحاء العالم.

الجائزة