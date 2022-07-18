السفير حمد بورحمه: للكويت مساهمات في مشاريع تأمين المياه في العالم

قال السفير الكويتي لدى ماليزيا الدكتور حمد بورحمه اليوم الاثنين ان لدولة الكويت مساهمات في تأمين المياه في انحاء عدة من العالم عبر مشاريع مولها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة بلغت 6ر1 مليار دولار.

واضاف السفير في محاضرة عن “تحديات أمن مصادر المياه والمياه في الفكر الإسلامي” في المعهد العالمي للفكر والحضارة التابع للجامعة الاسلامية بماليزيا ان مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية بلغت 100 مشروع متنوع في مجال المياه والصرف الصحي في دول عديدة من العالم.

واوضح أن عددا من المنظمات الكويتية قامت أيضا بتمويل مشاريع المياه في دول العالم مثل جمعية (العون المباشر) التي بلغ عدد مشاريعها لتوفير المياه أكثر من 27 ألف مشروع في القارة الأفريقية.

وذكر أن من بين المنظمات الكويتية التي قامت بتمويل مشاريع المياه في العالم ايضا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والجمعية الكويتية للاغاثة والجمعية الكويتية للاغاثة الإنسانية والتنمية موضحا أن مشاريع تلك المنظمات منتشرة في دول مثل اليمن والسودان وسوريا ومدغشقر وغيرها.

السفير الكويتي لدى ماليزيا الدكتور حمد بورحمه يطلق النسخة الثانية من كتابه (الماء) وإلى جانبه عميد معهد الفكر والحضارة الدكتور عبدالعزيز برغوث

وتطرق بورحمة الى موارد المياه في دول الخليج التي تعاني من نقص في المياه مشيرا إلى حجم إنتاج مياه التحلية حسب إحصاءات عام 2020 والتي بلغت حوالي 4ر6 مليارات متر مكعب.

وتطرق كذلك إلى المياه بوصفها قضية سياسية وقانونية من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية لاسيما في مشكلات المياه المشتركة أو العابرة بين الدول أو المتشاطئة موضحا ان لا بديل في حل تلك المشكلات سوى الاتفاقيات القانونية والتعاون الفني والوظيفي.

وأضاف “في هذه الجزئية بعض الدول تحتاج إلى التمويل والخبرات ومن هنا يأتي دور الكويت لاسيما صندوق التنمية الكويتي والمنظمات الخيرية لدعم تلك الدول ودعم الحلول لمشكلات المياه” مؤكدا أن الصعوبات لا تخص فقط نقص المياه ولكن أيضا التلوث وتوظيف المياه والصحة ومكافحة الأمراض.

وكان السفير حمد بورحمه قد أطلق اليوم النسخة الثانية من كتابه (الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي) في حفل اقامه المعهد العالمي لوحدة الأمة وهو معهد آخر تابع للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.

صورة جماعية للسفير بورحمه مع عدد من أستاذة الجامعة الإسلامية وطلابها