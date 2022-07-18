الاتحاد البرلماني العربي يشيد بنتائج قمة جدة للأمن والتنمية

أشاد الاتحاد البرلماني العربي بمخرجات ونتائج قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في المملكة العربية السعودية قبل يومين لتقديم القادة المشاركين فيها تشخيصا دقيقا لتوازنات النظام الدولي في المنطقة العربية والعالم أجمع.

ورحب الاتحاد في بيان اليوم بتأكيد القادة في القمة عدم التفريط بأي حق من الحقوق العربية والتأكيد على أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن جميع الدول العربية واستقرارها ووحدة أراضيها والتصدي ألي جهة تحاول المساس أو لاعتداء على أي دولة عربية.

وأعرب عن ثقته “بفاعلية الدبلوماسية الخليجية وجدواها في تقريب وجهات النظر والتعامل بواقعية وشفافية مع جميع الأزمات والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية” مشددا على الحاجة لدعم اقامة نظام عربي قوي موحد بآرائه ومواقفه وقادر على التعامل مع دول الشرق والغرب بحكمة بما يضمن مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها في تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار والازدهار.