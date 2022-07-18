الإتحاد الأوروبي

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يعتزم “مضاعفة” وارداته من الغاز الأذربيجاني “خلال بضعة أعوام”

18 يوليو، 2022
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين خلال زيارة إلى أذربيجان، اتفاقًا مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني “خلال بضعة أعوام”.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة “الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد.

هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. (هذا البلد) سيصبح شريكًا أساسيًا لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي”.

المصدر
أ ف ب
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18 يوليو، 2022
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