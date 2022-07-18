بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 1.11 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 1.11 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 11ر1 نقطة ليبلغ مستوى 03ر7414 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة.

وتم تداول 19ر174 مليون سهم عبر 9093 صفقة نقدية بقيمة 5ر45 مليون دينار (نحو 15ر150 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5688 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة عبر تداول 2ر94 مليون سهم من خلال 3811 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 39ر0 نقطة ليبلغ مستوى 81ر8247 نقطة عبر تداول 9ر79 مليون سهم في 5282 صفقة بقيمة 7ر34 مليون دينار (نحو 5ر114 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5942 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة عبر تداول 3ر67 مليون سهم من خلال 2794 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار).

وكانت شركات (فنادق) و(مراكز) و(السورية) و(كابلات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (النخيل) و(اكتتاب) و(تحصيلات) و(حيات كوم) الأكثر انخفاضا.