الخشتي: تمويل 48% من مدينة المطلاع حسب الطلبات المقدمه من المواطنين
اعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن استقبال البنك لجميع طلبات القروض العقاريه لتمويل القسائم الحكوميه التي تم توزيعها من قبل المؤسسه العامه للرعاية السكنيه مؤخرا و تشمل مدينتي المطلاع و جنوب عبدالله المبارك و خيطان الجنوبي.
و أكدت الخشتي استعداد البنك التام لاستقبال الطلبات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونيه للبنك و التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك تمهيدا لتقديم التمويل اللازم للمواطنين.
و ذكرت الخشتي ان الطلبات المقدمه للبنك لمدينتي المطلاع و جنوب عبدالله المبارك و خيطان الجنوبي كالتالي:
مدينة المطلاع (المرحلة الاولى والثانية)
تم توزيع 18,519
عدد الطلبات المقدمة 8,939
بنسبة 48%
جنوب عبدالله المبارك
تم توزيع 3,260
عدد الطلبات المقدمة 2,639
بنسبة 81%
خيطان الجنوبي
تم توزيع 1,448
عدد الطلبات المقدمة 340
بنسبة 23.5%
و ذكرت الخشتي ان البنك قد عمل على نظام الي للكشف على العقارات الخاصه بالمواطنين و تحويل الدفعات المستحقه لهم في حساباتهم البنكيه من خلال IBAN الخاص بالمواطن.
و أكدت الخشتي ان البنك يعمل على قدم و ساق لتلبية كافة الطلبات المقدمه من المواطنين و تقديم افضل خدمه للمواطنين بسهوله و يسر من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي( Artificial Intelligence) التي يعمل البنك من خلالها.