الناطق الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي

الخشتي: تمويل 48% من مدينة المطلاع حسب الطلبات المقدمه من المواطنين

18 يوليو، 2022
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اعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن استقبال البنك لجميع طلبات القروض العقاريه لتمويل القسائم الحكوميه التي تم توزيعها من قبل المؤسسه العامه للرعاية السكنيه مؤخرا و تشمل مدينتي المطلاع و جنوب عبدالله المبارك و خيطان الجنوبي.

و أكدت الخشتي استعداد البنك التام لاستقبال الطلبات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونيه للبنك و التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك تمهيدا لتقديم التمويل اللازم للمواطنين.

و ذكرت الخشتي ان الطلبات المقدمه للبنك لمدينتي المطلاع و جنوب عبدالله المبارك و خيطان الجنوبي كالتالي:

مدينة المطلاع (المرحلة الاولى والثانية)
تم توزيع 18,519
عدد الطلبات المقدمة 8,939
بنسبة 48%

جنوب عبدالله المبارك
تم توزيع 3,260
عدد الطلبات المقدمة 2,639
بنسبة 81%

خيطان الجنوبي
تم توزيع 1,448
عدد الطلبات المقدمة 340
بنسبة 23.5%

و ذكرت الخشتي ان البنك قد عمل على نظام الي للكشف على العقارات الخاصه بالمواطنين و تحويل الدفعات المستحقه لهم في حساباتهم البنكيه من خلال IBAN الخاص بالمواطن.

و أكدت الخشتي ان البنك يعمل على قدم و ساق لتلبية كافة الطلبات المقدمه من المواطنين و تقديم افضل خدمه للمواطنين بسهوله و يسر من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي( Artificial Intelligence) التي يعمل البنك من خلالها.

المصدر
بيان صحفي
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18 يوليو، 2022
0 17 دقيقة واحدة

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