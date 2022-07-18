وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

18 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

قدم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، واجب العزاء بإسم قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت لقيادة وحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، نتيجة لعمل إجرامي شنيع.

وأكد في كلمة دونها بسجل التعازي في سفارة اليابان لدى دولة الكويت، صباح اليوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022، بأن الفقيد كان عاملاً أساسياً في تطوير العلاقات الثنائية التاريخية والوطيدة مع دولة الكويت، مستذكراً الزيارتين الهامتين اللتين قام بهما ونتائجهما التي تصب في صالح البلدين وشعبيهما.

وجدد الوزير التعازي لليابان امبراطوراً وحكومةً وشعباً، داعياً الباري عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الوسوم
18 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الهلال الأحمر الكويتي: بناء 1200 وحدة سكنية للاجئي “الروهينغا” في بنغلاديش

18 يوليو، 2022

السفيرة البريطانية: إعفاء مواطني دولة الكويت من (الفيزا) دلالة على الثقة الراسخة بين البلدين

18 يوليو، 2022

وزير العدل الكويتي: قيادة دولة الكويت حريصة على أن نكون في تواصل مستمر مع نظرائنا بالجزائر

18 يوليو، 2022

الداخلية: ضبط 22 مخالف لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات

18 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى