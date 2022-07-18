وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

قدم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، واجب العزاء بإسم قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت لقيادة وحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، نتيجة لعمل إجرامي شنيع.

وأكد في كلمة دونها بسجل التعازي في سفارة اليابان لدى دولة الكويت، صباح اليوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022، بأن الفقيد كان عاملاً أساسياً في تطوير العلاقات الثنائية التاريخية والوطيدة مع دولة الكويت، مستذكراً الزيارتين الهامتين اللتين قام بهما ونتائجهما التي تصب في صالح البلدين وشعبيهما.

وجدد الوزير التعازي لليابان امبراطوراً وحكومةً وشعباً، داعياً الباري عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.