النفط يرتفع ومخاوف عودة الإغلاقات في الصين تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، على الرغم من تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.76% لتسجل 101.93 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأميركي 0.41% إلى 97.99 دولار للبرميل، لحظة كتابة هذا التقرير.

ولم تسفر زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية عن الحصول على تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.1% يوم الجمعة، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأميركي 1.9%.

رياح معاكسة

أبلغت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أمس الأحد، عن 691 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليوم السبت، ارتفاعًا من 547 في اليوم السابق.

وقال الشريك الإداري في إس. بي. آي أست مانجمنت، ستيفن إينيس، “النفط يفتتح الأسبوع بشكل أكثر سلاسة حيث تستوعب السوق تأثير ارتفاع حالات كوفيد الجديدة في الصين على الطلب وبينما تنتظر السوق بحذر حدثًا مهمًا إذا تم استئناف تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.