أوكرانيا باعت احتياطيات ذهب بـ12.4 مليار دولار منذ بداية الحرب

باع البنك المركزي الأوكراني ذهبًا بقيمة 12.4 مليار دولار من احتياطياته منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط، وفق نائب رئيس البنك، كاترينا روزكوفا.

لدعم الواردات

يبيع البنك المركزي الذهب حتى يتمكن المستوردون الأوكرانيون من شراء السلع الضرورية للبلد لا لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا، حسبما نقل عنها التليفزيون الأوكراني.

يشار إلى أن إيرادات أوكرانيا المعتادة من العملة الأجنبية تضررت بشدة بعد هبوط الصادرات نتيجة إغلاق موانئها بعد سيطرة القوات الروسية عليها، فقد هبطت صادرات أوكرانيا من الحبوب، وهي من بين أهم صادراتها، نحو 40% في النصف الأول من يونيو/حزيران مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 إلى 613 ألف طن.

تمثل أوكرانيا وروسيا ما يقارب ثلث إمدادات القمح العالمية، وأوكرانيا مُصدر رئيسي كذلك للذرة وزيت دوار الشمس.

من المقرر أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقًا هذا الأسبوع لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وفق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أنه لا يزال هناك “طريق طويل يتعين قطعه” قبل إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.

مساعدات متتالية

أعلن البنك الدولي، الشهر الماضي، تقديم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار لدفع رواتب العاملين في الحكومة والعاملين الاجتماعيين، ليرتفع إجمالي قيمة حزمة الدعم المخطط لها لكييف إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

جمع مؤتمر دولي لمانحين في وارسو، مطلع شهر مايو/ أيار الماضي نحو 6.5 مليار دولار، لمساعدة الدولة التي تعاني من التدهور بسبب الأزمة مع روسيا، وفق رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده حصلت حتى ذلك الحين على أكثر من 12 مليار دولار من الأسلحة والمساعدات المالية منذ الأزمة المندلعة في فبراير/ شباط.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريًا لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

قدمت الولايات المتحدة الأميركية 800 مليون دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا، ليصل إجمالي المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

وأقر الكونغرس الأميركي، في مارس/ آذار الماضي، مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا، إلى جانب مبلغ قدره 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من سبتمبر/أيلول.

طلبت أوكرانيا دعمًا ماليًا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، في أبريل/ نيسان الماضي لتغطية عجز الموازنة الناتج عن الأزمة.