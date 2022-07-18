مسلح يقتل ثلاثة أشخاص بمركز للتسوق في مدينة “انديانابوليس” الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق مسلح النار عليهم في مركز تجاري بمدينة (إنديانابوليس) الأمريكية.

وذكرت شرطة مدينة (انديانابوليس) في بيان أن المسلح المشتبه به كان يحمل بندقية مزودة بكمية من الذخائر وبدأ باطلاق النار عشوائيا فور دخوله قاعة طعام بأحد المراكز التجارية بالمدينة مشيرة إلى أنه قتل أيضا في الحادث.

وتتسبب حوادث إطلاق النار بمقتل الآف الأشخاص سنويا في الولايات المتحدة ويشمل الرقم حالات الانتحار وفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة “أرشيف عنف السلاح”.

وأعيد الجدل حول حيازة السلاح في الولايات المتحدة بعد وقوع حادثي إطلاق نار في مايو الماضي أسفرا عن مقتل 10 متسوقين سود في مركز للتسوق بشمال ولاية نيويورك و21 شخصا غالبيتهم من الأطفال في مدرسة ابتدائية في تكساس فضلا عن ستة أشخاص في شيكاغو مطلع الشهر الجاري.

وفي أعقاب هذه الحوادث أقر الكونغرس أول مشروع قانون رئيسي منذ عقود يفرض بعض القيود على حيازة الأسلحة النارية وقد وقعه الرئيس بايدن أواخر الشهر الماضي معتبرا أنه قد يساهم في إنقاذ حياة الناس “رغم عدم تلبيته لما هو مطلوب حقا” بحسب تعبيره.