وزير العدل الكويتي: قيادة دولة الكويت حريصة على أن نكون في تواصل مستمر مع نظرائنا بالجزائر

وزير العدل الكويتي: قيادة دولة الكويت حريصة على أن نكون في تواصل مستمر مع نظرائنا بالجزائر

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت المستشار جمال الجلاوي اليوم الأحد أن “قيادة دولة الكويت حريصة على التواصل المستمر مع نظرائنا في الجزائر”.

وقال الجلاوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مباحثات ثنائية جمعته مع نظيره الجزائري عبد الرشيد طبي “سنعمل على تكثيف الزيارات الثنائية مستقبلا بغرض تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية حتى يكون لدولة الكويت تواجد مستمر بالجزائر”.

وأضاف أنه يحمل رسالة تحية من القيادة الكويتية إلى الأشقاء في الجزائر والهدف منها الرفع من مستوى التعاون بين البلدين وفق نظرة سياسية واقتصادية.

وأوضح أن “الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى دولة الكويت كان لها أهمية كبرى في توسيع هذه العلاقات وحرص قيادة دولة الكويت على أن نكون في تواصل مستمر مع نظرائنا بالجزائر”.

وأشار الى أن جدول زيارته الى الجزائر يتضمن الاطلاع عن كثب على النظام القضائي الجزائري وما يحتويه من تقسيمات وأعمال قضائية خاصة ما يتعلق منها بمشاريع القوانين الأخيرة على غرار قانون الاستثمار” معتبرا أن “الجزائر دولة عريقة ولها جذور في الوطن العربي وفي المغرب العربي ودولة الكويت حريصة على أن يكون لها وجود بالجزائر”.

وتابع الوزير الجلاوي قائلا “كما سأقوم خلال تواجدي بالجزائر بزيارة العديد من المحاكم للاطلاع على تقسيماتها ومجلس الدولة ومجلس القضاء والمحكمة الدستورية” معربا في نفس الوقت عن تمنياته بأن يقوم وزير العدل الجزائري بزيارة مماثلة إلى دولة الكويت.

ولفت إلى أن “البلدين اليوم هما في تنسيق كامل ومتناغم وهناك رؤى مشتركة خصوصا في المسائل المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والفساد”.

من جهته رحب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي في تصريح مماثل ل(كونا) بنظيره الكويتي وقال إن “تواجده بيننا تأكيد لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر ودولة الكويت”.

وأضاف طبي أن زيارة الجلاوي ستكون فرصة لاطلاعه على المنشآت القضائية الجزائرية “خاصة ما يتعلق منها بالهيئات المكلفة بالتكوين وأنظمة عصرنة العدالة”.

وأفاد بأنه “ستكون لنا فرص كثيرة للوقوف على التجربة الجزائرية والحديث عن واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر ودولة الكويت”.

يذكر أن الوزير الجلاوي بدأ في وقت سابق من اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم خمسة أيام بغرض تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.