“ثور” يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

“ثور” يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حافظ الجزء الرابع من سلسلة أفلام “ثور” بعنوان “ثور: لوف أند ثاندر” Thor: Love and Thunder على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية هذا الأسبوع بحسب تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

بين الجمعة والأحد، جمع الفيلم الذي أخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيتي 46 مليون دولار في صالات السينما في الولايات المتحدة وكندا، في تراجع كبير مقابل العائدات التي حققها في الأسبوع الأول لإطلاقه والتي بلغت 144 مليون دولار.

وفي هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام “ثور” الشهيرة من عالم “مارفل”، يؤدي كريس هيمسوورث للمرّة الرابعة دور البطل الخارق الاسكندنافي، تشاركه البطولة النجمة ناتالي بورتمان.

كذلك، حافظ “مينينز: ذي رايز أوف غرو” Minions: The Rise of Gru على المرتبة الثانية محققا 26 مليون دولار لتبلغ عائداته الإجمالية منذ إطلاقه 263 مليونا.

وفي المرتبة الثالثة، حلّ فيلم “وير ذي كرودادز سينغ” Where the Crawdads Sing المقتبس من كتاب لعالمة الحيوانات الأميركية ديليا أوينز عن فتاة نشأت في مستنقع ساحلي في نورث كارولاينا في خمسينات القرن الماضي وستيناته، وقد جمع 17 مليون دولار.

وحلّ فيلم “توب غن: مافيريك” Top Gun: Maverick، تتمة “توب غن” الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، في المركز الرابع محققا 12 مليون دولار في الأسبوع الثامن لعرضه في الصالات.

ومرة جديدة يؤدي توم كروز دور الطيار بيت “مافريك” ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وفي الأسبوع الرابع لعرضه، تراجع فيلم “إلفيس” الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي، إلى المرتبة الخامسة وبلغت إيراداته 7,6 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:

6 – “ساموراي أكاديمي” (6,3 ملايين دولار)

7 – “بلاك فون” (5,3 ملايين دولار)

8 – “جوراسيك وورلد دومينيون” (4,95 مليون دولار)

9 – “ميسيز هاريس غوز تو باريس” (1,9 مليون)

10 – “لايت يير” (1,3 مليون دولار)