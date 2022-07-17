إسبانيا والبرتغال تسجلان أكثر من 1000حالة وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كافحت السلطات في جنوب أوروبا للسيطرة على حرائق غابات في دول من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي يرى العلماء أنها تتماشى مع تغير المناخ.

فيما نُسبت أكثر من 1000 حالة وفاة إلى موجة الحر التي استمرت أسبوعًا تقريبًا في البرتغال وإسبانيا.

ألسنة لهب في إسبانيا

أسقطت طائرات الهليكوبتر الماء على ألسنة اللهب في إسبانيا، الأحد، حيث زادت الحرارة عن 40 درجة مئوية، وغالبًا ما جعلت التضاريس الجبلية مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة.

وقال السكان المصابون بالصدمة وهم يشاهدون أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد فوق وادي جيرتي الغربي الأوسط، إن الحرارة تجعل منازلهم الخضراء والباردة سابقًا شبه قاحله. بحسب رويترز.

بحلول السبت، كان هناك 360 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في إسبانيا، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي، حيث وصلت درجات الحرارة في إسبانيا إلى 45.7 درجة مئوية خلال موجة الحر التي استمرت أسبوعًا تقريبًا.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات من درجات الحرارة ليوم الأحد، مع توقعات بارتفاع 42 درجة مئوية في أراغون ونافارا ولاريوخا في الشمال. وقالت إن موجة الحر ستنتهي، الاثنين، لكنها حذرت من أن درجات الحرارة ستظل “مرتفعة بشكل غير عادي”.

اندلعت الحرائق في عدة مناطق أخرى من بينها منطقة قشتالة وليون بوسط إسبانيا وجاليسيا في الشمال بعد ظهر، الأحد، وفي مقاطعة مالقة في جنوب إسبانيا، اندلعت حرائق الغابات في الليل، مما أثر على السكان المحليين بالقرب من ميغاس، وهي بلدة مشهورة بالسياح من شمال أوروبا.

إنذارات حمراء

وفي فرنسا، انتشرت حرائق الغابات حتى الأحد على مساحة تزيد عن 27 ألف فدان في المنطقة الجنوبية الغربية من غيروند، وتم إجلاء أكثر من 14 ألف شخص، حسبما قالت السلطات الإقليمية بعد ظهر الأحد.

وذكرت السلطات في بيان إن أكثر من 1200 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق.

أصدرت فرنسا إنذارات حمراء، وهي أعلى إشارة تحذير، لعدة مناطق، مع حث السكان على “توخي الحذر الشديد”.

في إيطاليا، حيث اندلعت حرائق صغيرة في الأيام الأخيرة، يتوقع خبراء الأرصاد درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية في عدة مناطق في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع حدوث درجات حرارة مماثلة في بريطانيا يومي الاثنين والثلاثاء فيما قد يتجاوز الرقم القياسي الرسمي السابق البالغ 38.7 درجة مئوية الذي سجلته كامبريدج في عام 2019.

أصدر خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا أول تحذير أحمر من “الحرارة الشديدة” لأجزاء من إنجلترا، وتم نصح ركاب السكك الحديدية بالسفر فقط عند الضرورة القصوى مع توقع تأخيرات وإلغاءات واسعة النطاق.

جفاف في البرتغال

أفادت وزارة الصحة البرتغالية في وقت متأخر من مساء السبت، إن 659 شخصا لقوا حتفهم في الأيام السبعة الماضية بسبب موجة الحر، معظمهم من كبار السن.

وذكرت إن الذروة الأسبوعية عند 440 حالة وفاة كانت، الخميس، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق و 47 درجة مئوية، في محطة للأرصاد الجوية في منطقة فيزيو بوسط البلاد.

تعاني البرتغال من جفاف شديد، حيث يعاني 96% من أراضيها من جفاف شديد أو شديد في نهايةالشهر الماضي، قبل موجة الحر الأخيرة، وفقًا لبيانات من المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

حث قائد سلطة الطوارئ والحماية المدنية، أندريه فيرنانديز، الناس على الحرص على عدم إشعال حرائق جديدة في مثل هذه الظروف الجافة.

ذكرت فرقة الإطفاء في اليونان، السبت إن 71 حريقا اندلع في غضون 24 ساعة، وذكر مسؤولو فرق الإطفاء المحلية في جزيرة كريت، الأحد، إنه تم احتواء حريق شب في الغابات والأراضي الزراعية بشكل جزئي.

تغير المناخ

خلصت دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة Environmental Research Climate المتخصصة في شؤون البيئة من قبل فريق من علماء المناخ، إلى أنه من المحتمل أن يكون تغير المناخ قد أدى إلى تفاقم موجات الحر.

وقال الباحث المشارك في الدراسة لوك هارينجتون، وهو عالم مناخ بجامعة فيكتوريا في ويلينجتون، إنه بالنسبة لموجات الحر والأمطار الغزيرة ، “وجدنا أن لدينا فهمًا أفضل بكثير لكيفية تغير شدة هذه الأحداث بسبب تغير المناخ”.

وأوضح أنه مع موجات الحر، من المحتمل جدًا أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الأمور.

فيما أرجع المؤلف المشارك في الدراسة بن كلارك، وهو عالم البيئة في جامعة أكسفورد، موجات الحر في جميع أنحاء العالم التي أصبحت أكثر شدة إلى تغير المناخ.

بشكل عام، فإن احتمالية حدوث موجة حارة كبيرة ارتفعت تقريبًا 3 أضعاف، بسبب تغير المناخ، خاصة بعد موجة الحر التي حدثت في أبريل/نيسان والتي شهدت ارتفاع مستوى الزئبق فوق 50 درجة مئوية في الهند وباكستان.