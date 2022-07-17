“الهلال الأحمر الكويتي”: مشاريع انسانية للروهينغيا في بنغلاديش لمساعدتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة

“الهلال الأحمر الكويتي”: مشاريع انسانية للروهينغيا في بنغلاديش لمساعدتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة

قالت الامين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس إن المشاريع الانسانية التي تقدمها الجمعية للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش تأتي لمساعدتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

جاء ذلك في تصريح صحفي للبرجس اليوم الأحد على هامش الزيارة التي قام بها وفد الجمعية لمستشفى (سادار) في كوكس بازار ببنغلاديش الذي تدعمه الجمعية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وعبرت البرجس عن بالغ الشكر والتقدير ل(صندوق التنمية) على دعمه المشاريع الانسانية والاغاثية والطبية التي تقوم بها الجمعية لصالح الروهينغيا في بنغلاديش.

وأشارت الى أن دعم قسم الطوارئ في المستشفى والعيادات الخارجية له جاء بتبرع من الصندوق بالتعاون والتنسيق مع الجمعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت إن الصندوق ساهم بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي لتمويل الاحتياجات العاجلة للروهينغيا في بنغلاديش ومستلزمات مواد الإغاثة العينية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصحية والأدوية.

وأكدت أن بنغلاديش ومن خلال الهلال الاحمر هناك قادت جهود المساعدة لما يقرب من مليون لاجئ ولا تزال شريكا يمثل أولوية للجمعية مشددة على ضرورة استمرار الدعم الدولي لتوفير المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية.