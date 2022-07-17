الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للصواريخ جنوبي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها دمرت مستودعا للصواريخ المضادة للسفن من طراز /هاربون/ وراجمة صواريخ من طراز /هيمارس/ أمريكية الصنع جنوبي أوكرانيا.

وقال الفريق إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: إن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة في منطقة /كراسنو أرمييسك/ بدونيتسك، منصة إطلاق وعربة نقل وشحن لراجمة صواريخ من طراز /هيمارس/ أمريكية الصنع.

وأضاف كوناشينكوف في تصريح صحفي، أن صواريخ عالية الدقة دمرت أيضا في /أوديسا/ مستودعا لتخزين صواريخ /هاربون/ المضادة للسفن التي سلمتها دول حلف شمال الأطلسي /الناتو/ لأوكرانيا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الروسية إلى مقتل العديد من الجنود الأوكرانيين، وتدمير أكثر من 10 مدرعات، وستة مستودعات للذخيرة، كما تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز /مي-17/ وأخرى من طراز /سو-25/ وطائرة بدون طيار في /خاركوف/، واعتراض عدد من الصواريخ والقذائف الأوكرانية.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، 257 طائرة أوكرانية، و140 مروحية، و1558 طائرة بدون طيار، و355 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4084 دبابة ومدرعة أخرى، و747 راجمة صواريخ، و3151 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4379 مركبة عسكرية خاصة.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، دون بوادر على قرب انتهائها.