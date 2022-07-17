جامعة الكويت: بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول إلكترونيا حتى 27 الجاري

جامعة الكويت: بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول إلكترونيا حتى 27 الجاري

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل الغربللي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول (2023/2022) إلكترونيا اعتبارا من اليوم الأحد حتى 27 يوليو الجاري.

وأضاف الغربللي في تصريح صحفي أن الفئات التي يسمح لها بالتقديم إلكترونيا هي الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهدالديني الديني والثانوية الأمريكية وخريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها المستوفين لشروط القبول.

وأوضح أن هناك فئات يسمح لهم بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالحرم الجامعي بمنطقة الشويخ في الفترة من 19 إلى 27 يوليو الحالي وتشمل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت.

وبين أنها تشمل أيضا فئة الطلبة غير الكويتيين وأبناء الشهداء وأبناء وأزواج الدبلوماسيين ومنح الطلبة المتفوقين وأبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أنه بعد انتهاء فترة التسجيل سيتم فرز الطلبات ليتم بعدها اعلان نتائج المقبولين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة أو (سستم القبول) وعن طريق ارسالة رسالة عن طريق ارقام الهواتف التي تم تزويدها للجامعة.