الهند تسجل 20528 إصابة جديدة بكورونا في أعلى مستوى منذ 4 أشهر

الهند تسجل 20528 إصابة جديدة بكورونا في أعلى مستوى منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من مرض كوفيد-19 بلغت حاجز المليارين الأحد 17 يوليو تموز ويجري حالياً تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفياً بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي.

وكتب مودي على تويتر يقول “الهند تصنع التاريخ مرة أخرى”، وواجه مودي انتقادات من المعارضة بشأن سوء إدارة التعامل مع الجائحة التي يقول خبراء إنها أودت بحياة الملايين حيث تنفي الحكومة هذه المزاعم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709.

وارتفعت الإصابات الجديدة 20528 حالة في الساعات الـ24 الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير شباط.

ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.