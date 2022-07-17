اربعة قتلى إثر إطلاق نار في جنوب إفريقيا

اطلق مهاجمون النار مساء السبت على مجموعة من الاشخاص في أحد ضواحي العاصمة جوهانسبرغ، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم، على ما ذكرت الشرطة الأحد.

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من إطلاق النار بشكل عشوائي على رواد حانتين في حادثين منفصلين في جنوب افريقيا أوديا بعشرين شخصًا، من بينهم 16 في سويتو قرب جوهانسبرغ.

في ليناسيا، الضاحية الواقعة جنوب العاصمة الاقتصادية للبلاد، أطلق مهاجمون النار مساء السبت على هؤلاء الرجال المجتمعين في زاوية أحد الشوارع.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة ماسوندو مافيلا لوكالة فرانس برس أنهم قتلوا أربعة منهم وأصابوا اثنين آخرين.

واوضح قائد شرطة المنطقة الياس مويلا في موقع الهجوم “كانوا جالسين، تعرضوا للهجوم بدون سبب واضح” مشيرا إلى “جريمة مروّعة آخرى”. وتم فتح تحقيق.

وعمليات إطلاق النار شائعة في جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حوادث عنف.