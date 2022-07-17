“بوينغ” تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية 82 في المئة

كشفت بيانات حديثة، نشرتها مجموعة “بوينغ”، أن “كوفيد-19” لم يغير بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، إذ يتوقع أن يزداد عدد الطائرات بنسبة 82 في المئة بحلول عام 2041.

وجاء في التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عن “بوينغ” أن الشركة تتوقع أسطولاً عالمياً يضم 47 ألفاً و80 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع 25 ألفاً و900 عام 2019، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة. وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها “إيرباص” قبيل معرض “فارنبورو” للطيران.

ويعد الرقم أقل بقليل من توقعات “بوينغ” السابقة بعيدة الأمد، والتي كانت تبلغ 49 ألفاً و405 طائرات، نظراً إلى خفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي، لكن الأسس بعيدة الأمد “تبقى على حالها” مع تجاوز الطلب على نقل الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب ما أكدت “بوينغ”.

الإمداد هو العائق الرئيس

وفق بيان “بوينغ”، قال نائب رئيس المجموعة للتسويق التجاري دارن هالست “عام 2022، لم يعد الطلب يمثل العائق الرئيس إذ بات بإمكان الناس السفر”. وأشار إلى أن “كمية هائلة من الطلب المتراكم” تهيمن على السوق في الوقت الحالي، مضيفاً أن “العائق الرئيس هو الإمداد”.

وعاد الأسطول العالمي من الطائرات ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات الداخلية إلى 98 في المئة من المستويات التي كانت تسجل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم 78 في المئة بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر من ممر والمستخدمة في الرحلات الدولية. وبينما كان انتعاش الرحلات الداخلية أسرع بعد “كوفيد”، فإن “بوينغ” أشارت إلى تغير في هذا الاتجاه.

وتراجع عدد الرحلات الداخلية في الصين جراء قيود “كوفيد” التي فرضت مرات عدة، بينما تأثر النمو في أوروبا والولايات المتحدة بالقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.

في الأثناء، يتعافى الطيران الدولي “بشكل يفوق التوقعات حالياً مدفوعاً (بالرحلات) عبر الأطلسي”، بحسب “بوينغ”، كما لفتت الشركة إلى أن النمو في التجارة عبر الإنترنت سيزيد الطلب على طائرات الشحن والتي يتوقع أن تشهد زيادة نسبتها 80 في المئة عام 2041. وأوضح “هالست”، أن الشركة ستزيد إمكاناتها للالتزام بالمعايير المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية.

الشرق الأوسط

وفي وقت سابق، توقع تقرير لسوق السفر العربية نمو صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب يزيد على 6 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2027، استناداً لبيانات “موردور إنتليجنس”، المزودة لأبحاث السوق.

وأكد التقرير، أن الانتعاش المقدر لحركة الركاب الدولية هو تدريجي، وتظهر أن قطاعي الطيران الخاص والمحلي في الشرق الأوسط ظلوا صامدين خلال فترة الجائحة ويستمرون في إظهار علامات النمو والتعافي والانتعاش من جديد.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي “تشير أحدث تحليلات السوق إلى أن شركات الطيران المنخفضة التكلفة مثل (العربية للطيران أبو ظبي) و(ويز إير أبو ظبي) ستزيد الطلب على الطائرات الضيقة الجديدة خلال السنوات المقبلة”.

وأضافت، “شهد قطاع الطيران في الشرق الأوسط أيضاً ارتفاعاً في الطلب على السفر الخاص خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين اختاروا السفر برحلات طائرات رجال الأعمال وطائرات الهليكوبتر خلال فترة الجائحة”.

وتابعت، “على هذا النحو، سينال قطاع الطيران في الشرق الأوسط حصة الأسد في معرض سوق السفر العربي 2022، وذلك من خلال عقد جلسة مخصصة على المسرح العالمي لسوق السفر العربي، إضافة إلى عدد من الفعاليات والمنتديات ذات الصلة طوال فترة الحدث، كما أننا نتطلع إلى استكشاف الفرص طويلة الأجل المتعلقة بمستقبل النقل”.