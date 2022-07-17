معقل سابق لداعش في سوريا يتحول استوديو لفيلم صيني ينتجه جاكي شان

بعد سنوات من طرد تنظيم “داعش”، استعاد الحجر الأسود، الحي المدمّر والمهجور في دمشق، بعضاً من مظاهر الحياة إذ تحوّل إلى استوديو في الهواء الطلق لتصوير فيلم صيني ينتجه نجم الالعاب القتالية جاكي شان.

وفيلم “هوم أوبرايشن” الذي تجري وقائعه في دولة وهمية اسمها “بومان”، مستوحى في الواقع من عملية إجلاء جماعي نظمتها الصين في العام 2015 لمئات المواطنين الصينيين والأجانب، فأخرجتهم على متن سفن للبحرية الصينية من البلد الغارق في حرب مدمرة.

وارتأى المشرفون على الفيلم، تصوير بعض مشاهده في سوريا.

وبعد أكثر من 11 عاماً من نزاع مدمر، تحولت مناطق واسعة في سوريا إلى موقع لتصوير مشاهد الدمار والحرب.

وضجّ حي الحجر الأسود شبه الخالي من السكان بفريق العمل الصيني وممثلين ثانويين سوريين. حضر افتتاح التصوير الخميس سفير جمهورية الصين التي حافظت على علاقة متينة مع السلطات السورية المعزولة دولياً.

ووسط أبنية مهدّمة، انهمك أعضاء الفريق في نصب أجهزتهم ونشر الدبابات في مواقعها تمهيداً لانطلاق التصوير.