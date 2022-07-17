بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 52.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 52.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر52 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7412 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة وتم تداول 4ر134 مليون سهم عبر 7260 صفقة نقدية بقيمة 9ر32 مليون دينار (نحو 5ر108 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر28 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5683 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة عبر تداول 9ر79 مليون سهم من خلال 3447 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 7ر28 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر63 نقطة ليبلغ مستوى 20ر8248 بنسبة ارتفاع بلغت 77ر0 في المئة عبر تداول 5ر54 مليون سهم في 3813 صفقة بقيمة 19ر24 مليون دينار (نحو 8ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 10ر37 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5931 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة عبر تداول 6ر65 مليون سهم من خلال 2625 صفقة نقدية بقيمة 16ر8 مليون دينار (نحو 9ر26 مليون دولار).

وكانت شركات (وطنية م ب) و(تحصيلات) و(إيفا فنادق) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(السورية) و(يونيكاب) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.