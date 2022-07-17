قطاع الأبحاث يعلن عن سلفة البحث التمهيدي لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد

أعلن قطاع الأبحاث عن سلفة البحث التمهيدي لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد، حيث يقدم قطاع الأبحاث العديد من المنح البحثية لدعم طموحات الباحثين وتحقيق إنجازات علمية وبحثية تدفع مسيرة جامعة الكويت لمستويات عالمية مرموقة، وتسهم برفع معايير التصنيف العالمي للجامعة، وتعدّ سلفة البحث التمهيدي (RIG) إحدى فئات المنح البحثية التي يقدمها القطاع حصرياً لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد الذين انضموا حديثاً لجامعة الكويت بدرجة أستاذ مساعد ولم يمض على تاريخ انضمامهم للجامعة أكثر من عامين.

وقد دعت د. نورية الكندري، مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث أعضاءَ الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد للاستفادة من هذه المنحة البحثية التي تعد بداية التقدم للأنواع المختلفة من المشاريع البحثية التي يمولها قطاع الأبحاث، وتمكنهم من الإلمام بإجراءات التقديم للحصول على دعم للمشاريع الممولة، إضافة إلى التعرف على الإجراءات المالية الخاصة بالتمويل وطرق التعامل معها، حيث يكون الحد الأقصى لمدة مشروع البحث التمهيدي هو 12 شهراً بميزانية لا تتجاوز 2000 دينار كويتي، وتقتصر بنود صرف الميزانية على الأجهزة والمستهلكات والعمالة المؤقتة.

وأفادت د. نورية الكندري بأنه سيتم فتح باب التقديم لسلفة البحث التمهيدي في الأول من سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2022، كما دعت جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد لزيارة الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث للاطلاع على المادة (57) من الباب الثالث عشر من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمشاريع سلفة البحث التمهيدي، كما أوضحت أنه يمكنهم التقديم لتلك السلف البحثية عن طريق بوابة الأبحاث في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأبحاث، متمنية للجميع دوام التوفيق.