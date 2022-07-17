البنك الأهلي المتحد – البحرين: إتمام صفقة مرابحة مستدامة للتمويل بقيمة 1.1 مليار دولار

أعلن البنك الأهلي المتحد – البحرين إتمام صفقة مرابحة للتمويل بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تمويلا مستداما بنظام إسلامي مزدوج لتكون بذلك الصفقة الأولى من نوعها في القطاع المالي حول العالم.

وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن هذه الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات تم إطلاقها بقيمة أولية قدرها 750 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد من المصارف الإقليمية والدولية.

وأضاف أن التسهيلات في هذه الصفقة تنقسم إلى شريحتين إحداهما تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما تمثل الشريحة الأخرى الهيكل التقليدي لتمويل السلع بنظام المرابحة.

وأوضح أنه تم ربط معدلات الأرباح في هذه التسهيلات بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية متعلقة بالتمويل الأخضر وتمويل السكن الاجتماعي وتكامل الحوكمة وفق نظام الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأسس البنك عام 2000 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به ثلاثة مليارات دولار أمريكي ومرخص كمصرف قطاع تجزئة من مصرف البحرين المركزي.