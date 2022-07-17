مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة مع غبار عالق في بعض المناطق والرؤية تتحسن تدريجيا

17 يوليو، 2022
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس نهار اليوم الأحد يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية مع غبار عالق على بعض المناطق وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا. وأضاف رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرياح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وأعلى حرارة متوقعة ما بين 46 و 49 درجة مئوية.

وذكر البلوشي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وأدنى درجة حرارة متوقعة ما بين 35 و 37 درجة مئوية.

المصدر
كونا
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17 يوليو، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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