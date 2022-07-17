وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي

وزير العدل يصدر قرار بتعيين 69 وكيل للنيابة العامة من بينهم 18 من الاناث

17 يوليو، 2022
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أصدر وزير العدل ووزير دولة لشئون النزاهة جمال هاضل الجلاوي القرار الوزاري رقم 2022/288 بنقل عدد (69) باحث قانوني مبتدئ إلى وظيفه وكيل نيابة (ج) بالنيابة العامة من بينهم (18) من الاناث حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق على تعيينهم في درجة وكيل نيابة (ج) في النيابة العامة .

وكان المعينين جميعهم قد اجتازوا بنجاح الدورة التدريبية للباحثين القانونيين الدفعة التاسعة عشر التي عقدت في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

وقد وجه الوزير التهنئة للمعينين متمنيا لهم التوفيق في عملهم وفي حمل الأمانة المنوطة بهم .

المصدر
بيان صحفي
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17 يوليو، 2022
0 199 أقل من دقيقة

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