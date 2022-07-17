“الإمارات” تطلق صندوق لدعم قطاع الفضاء برأس مال 3 مليارات درهم

أطلقت الإمارات اليوم، صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال 3 مليارات درهم وبرنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة “سرب”.

وقال رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن صندوق الفضاء هدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء.

وأضاف قائلا: “فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري”.

وأشار إلى أن تطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد، هدفه تطوير تنافسية الدولة في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي.